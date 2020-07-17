Бывший муж Пелагеи познакомился с ней на мужском стриптизе. Что он там делал — секрет!

“Мы с ребятами шутим, что Иван у нас теперь самый известный хоккеист в стране, — рассказал Александр. — Грустно, что известным его сделала не какая-то суперигра, а развод. О нем пишут больше, чем о других, да и писали, потому что он муж звезды. У нас его иногда так и называют — Иван Пелагеин. В шутку, конечно”.

Высказался друг Телегина и поводу якобы разгульного образа жизни артистки. “Иван сам любит тусоваться, всегда любил, — заверил приятель. — До свадьбы так зажигал, что было удивительно, как он может это совмещать с большим спортом. Он любит выпить, покурить. Когда женился, вроде остепенился, сбавил обороты. Может, жена немного повлияла, или сам хотел за ум взяться, но тусовки в стриптизе из оборота не ушли. Любит он это дело — и женский, и мужской стриптиз. Забавно, но в женском он познакомился с Женей, которая родила от него сына. А в мужском — с Пелагеей. В общем, в мужской стриптиз похаживал…”

Свидетель знакомства знаменитостей тоже рассказал интересные подробности. “Пелагея моя однокурсница по ГИТИСу, — сообщил Андрей, постановщик танцев и номеров в мужском клубе. — Стриптиз был ей неинтересен, но она с подружками часто приходила ко мне в клуб, чтобы повеселиться без лишних глаз и приставаний со стороны мужиков. У публичных людей есть проблема — сложно найти место, где к ним не будут липнуть и навязываться. У нас же все приватно. И что было ей важно, на танцполе — одни женщины, никто не будет приставать. Приватность и безопасность. А вот что тут делал Телегин — не могу ответить, это будет с моей стороны некорректно. Все же нашим клиентом был. Прочитав о разводе в СМИ, я звал Полю в гости, но она сказала, что занимается только ребенком и работой, а походы в клубы остались в прошлом”.