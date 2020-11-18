ЭКСКЛЮЗИВ | Анна Свирепова рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу "Ты супер!": Меня узнали в Макдональдсе и я подавилась картошкой-фри

Bublik связался с Анной, чтобы узнать, что творилось за кулисами российского шоу, как изменилась ее жизнь, и какие теперь планы на будущее.

Почему ты решила подать заявку на кастинг конкурса “Ты супер!”? Было ли страшно, что тебя не возьмут, а может наоборот — что возьмут? Верила ли ты в себя?

Я совершенно не боялась подавать заявку, поэтому спокойно это сделала. У меня возникали разные мысли, сначала я думала: "Ну как они могут такой талант не заметить, я точно пройду" (смеется). Но с другой стороны, я боялась, что если пройду, то в первом же туре могу вылететь. В целом, если бы я не прошла кастинг, то это не стало бы трагедией для меня.

Были ли проблемы с приездом в Россию для участия в конкурсе из-за коронавируса?

Мы собирались ехать с папой вдвоем, и нам не хотели выдавать визу, поэтому мы до последнего дня не знали, поедем или нет. Все вопросы приходилось решать через российское консульство, было необходимо, чтобы из Москвы прислали какие-то бумаги в Таллинн. И вот буквально в последний день перед отъездом мы выдохнули: "Все, у нас есть виза, можно ехать".

Перед одним из выступлений ты сказала, что первый раз будешь петь на большой сцене, перед большим количеством людей, как ты поборола страх сцены?

Да, на сцене я выступала первый раз, я даже перед классом до этого никогда не выступала. Первые 15 секунд было страшно, из-за этого даже испортила немного выступление в начале, но это не так заметно. Но в основном страшно не было, разве что переживала, что меня не выберут.

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Какие вообще были ощущения, когда тебя хвалили известные люди?

Это очень приятно, но я даже толком ответить ничего не могла, только ”спасибо”. Пока остальные что-нибудь им отвечали, я просто стояла и улыбалась.

Общалась ли ты с известными артистами лично, не на сцене? Кто больше понравился? Какие они в общении?

Да, за кулисами общались. Ко мне в гримерку раз пять точно заходил Алексей Воробьев, перепутав свою гримерку с моей. Диана Арбенина тоже заглядывала ко мне, и я ей как раз сказала, что она моя любимица. С Анатолием Цоем мы хорошо пообщались, с Ёлкой тоже. С Игорем Крутым я только обнималась, потому что мне было страшновато к нему подходить.(Смеется.) Все такие дружелюбные и искренние, было очень приятно с ними пообщаться.

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Считаешь ли ты себя популярной? Почему? Стали ли тебя узнавать?

На улице и в школе ко мне подходят. Часто также подходят, когда я, например, кушаю в Макдональдсе картошку фри, в этот момент мне становится так страшно, я постоянно пугаюсь и давлюсь.

Даже в Таллинне в торговом центре Ülemiste меня несколько человек узнали. Один человек, который меня узнал, был из Германии.

Каждый раз, когда со мной хотят сфотографироваться, это так странно для меня, потому что я к этому совсем не привыкла. Также мне домой стали часто присылать цветы. Появились мои фан-аккаунты. Прямо популярной я себя не ощущаю, но чувствую, что понемногу становлюсь заметной личностью.

Отношение к негативным комментариям?

Знаете, я человек, который любит портить себе настроение. Поэтому я часто их читаю, делаю скриншоты, отправляю своей подруге, и начинаю плакаться. А потом иду в Макдональдс поднимать себе настроение.

Можешь ли ты сказать, что музыка — это твое призвание?

Да, я это могла сказать еще в три года. Хотя нет, в три я еще не умела нормально говорить.

Какие у тебя дальнейшие планы после шоу “Ты супер!”? Может, тебе предложили контракт?

Вообще сейчас мне много кто и много что начали предлагать, например, написать песню и т.д. В основном, предложения поступают от русских продюсеров, а я не очень хорошо отношусь к русской попсе, я больше нацелена на мировую музыку, то есть как сказали бы в России, на зарубежную. К тому же сейчас я занимаюсь со своим кузеном, он — продюсер, и с ним мы пишем сольную песню. На данный момент я нацелена на то, чтобы записать свою песню, и, возможно, потом ее выпустить. Потому что мне уже поступали предложения — записать песню в студии. Это приятно, что люди предлагают свою помощь, и грех этим не воспользоваться.

Зарубежные продюсеры мне пока что не писали, но я планирую поехать на телевизионное шоу The X Factor в Великобританию. Если у меня все получится, то, возможно, будет шанс, что кто-то из зарубежных продюсеров напишет.

Я отлично владею английским языком, поэтому у меня в планах закончить школу в США, мы с папой еще обсуждаем этот вопрос. Я надеюсь, что все получится, потому что в США больше возможностей. А также в планах найти какое-нибудь модельное агентство, и если все получится, начать зарабатывать.

Что об Анне говорили члены жюри?

Игорь Крутой после первого же выступления, заметил, что у девушки совершенно киношная внешность.

Во время последнего выступления Анны, Диана Арбенина не удержалась, встала из судейского кресла и начала пританцовывать. Ранее Арбенина отмечала, что у Анны определенно есть фирменная харизма.

Певица Ёлка говорила Анне: “Некоторая странноватость делает тебя особенной и абсолютно не такой, как остальные”.

Певец Анатолий Цой по поводу последнего выступления Анны сказал: “В начале песни я даже не поверил: это живой звук!”

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