ЭКСКЛЮЗИВ | “Не знаю меры”: В последнем интервью перед аварией Михаил Ефремов предсказал, что с ним будут разбираться в прокуратуре

В интервью актер признался, что иногда ему сложно знать меру, а потом вообще сказал, что это не тема для обсуждения.

После этого Алина Захарова все-таки решила завести тему ЗОЖ-а. По словам артиста, он вообще не заметил, что здоровый образ жизни где-то продвигается и шутливо отметил, что сочувствует тому, что в Эстонии закрыли перегородками прилавки с алкоголем и сигаретами.

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"Во время интервью, от Михаила Ефремова чувствовался сильный запах перегара. Человек он прекрасный, талантливый, добрый — с этим я не спорю. Общаться мне с ним было очень приятно, никакой заносчивости и звездности Михаил не показывал. Наоборот, после интервью мы еще очень мило поболтали и даже обнялись на прощание. Я уверена, что окружение Михаила Ефремова не должно было поощрять его поведение, а скорее спасать человека от этой болезни. И вообще, будьте внимательнее друг к другу, не оставляйте своих родных и близких с зависимостью один на один. Ведь во многих случаях — это неравный бой", —комментирует случившееся редактор "Бублика" Алина Захарова.

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