Эстонская певица Александра Вилюмовская воссоединилась с семьей. Они были разлучены из-за коронавируса

Спустя 4,5 месяца, 25 июля, состоялось долгожданное воссоединение семьи, певица перешла границу Нарва-Ивангород и, не скрывая слёз, обняла мужа.

Виталий Плюшко

Российский журналист из Ивангорода, Виталий Плюшко, сделал фотографии и видео встречи и рассказал, что песня "Границы", набравшая за неделю более 13 тысяч просмотров, стала практически гимном Ивангорода, так как именно в регионе Нарва-Ивангород живет так много людей, попавших в похожую ситуацию. Границы из-за пандемии оказались закрыты и люди не могли увидеться месяцами.

фото Виталий Плюшко



В интервью RusDelfi Александра призналась, что ей предлагали остаться на День Ивангорода и спеть свою ставшую знаменитой песню, но пришлось отказаться. "Очень хотелось домой", - объясняет она.

В настоящее время Александра у себя дома в Ленинградской области и желает всем, кто был в разлуке из-за пандемии, верить в то, что встреча с любимыми и близкими состоится совсем скоро.

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