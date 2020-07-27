Эстонская певица Александра Вилюмовская воссоединилась с семьей. Они были разлучены из-за коронавируса

Певица из Эстонии, солистка и продюсер группы ЛОТОSАлександра Вилюмовская, чья семья была разлучена из-за пандемии коронавирусной инфекции, наконец сумела выехать в Россию!
Спустя 4,5 месяца, 25 июля, состоялось долгожданное воссоединение семьи, певица перешла границу Нарва-Ивангород и, не скрывая слёз, обняла мужа.
Российский журналист из Ивангорода, Виталий Плюшко, сделал фотографии и видео встречи и рассказал, что песня "Границы", набравшая за неделю более 13 тысяч просмотров, стала практически гимном Ивангорода, так как именно в регионе Нарва-Ивангород живет так много людей, попавших в похожую ситуацию. Границы из-за пандемии оказались закрыты и люди не могли увидеться месяцами.