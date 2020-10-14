14.10.2020, 20:38

Эстонский певец с армянскими корнями Стефан ответил, за кого будет болеть на сегодняшнем футбольном матче

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Сегодня состоится матч Эстония-Армения
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Эстонский певец с армянскими корнями Стефан ответил, за кого будет болеть на сегодняшнем футбольном матче
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Сегодня с началом в 21.45 на стадионе A. Le Coq Arena состоится футбольный матч ЭстонияАрмения,. Мы решили узнать у известного в Эстонии певца Стефана, за кого он будет болеть и увлекается ли он футболом.

"Трудно сказать, за кого болеть... Здесь я вырос, но по крови я все-таки я армянин. Для меня было бы приятно увидеть справедливую и классную игру с двух сторон. Пусть победит лучший.

А в детстве я любил футбол. Когда меня папа отвозил в Армению, то каждый день мы играли с ребятами в футбол на улице. Там эта игра очень популярна. Сейчас я не такой большой фанат футбола, но когда Эстония с Арменией играет — вот это я обязан увидеть!"— говорит Стефан.

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