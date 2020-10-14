Эстонский певец с армянскими корнями Стефан ответил, за кого будет болеть на сегодняшнем футбольном матче(1)
Сегодня с началом в 21.45 на стадионе A. Le Coq Arena состоится футбольный матч Эстония — Армения,. Мы решили узнать у известного в Эстонии певца Стефана, за кого он будет болеть и увлекается ли он футболом.
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