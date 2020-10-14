Эстонский певец с армянскими корнями Стефан ответил, за кого будет болеть на сегодняшнем футбольном матче

"Трудно сказать, за кого болеть... Здесь я вырос, но по крови я все-таки я армянин. Для меня было бы приятно увидеть справедливую и классную игру с двух сторон. Пусть победит лучший.

А в детстве я любил футбол. Когда меня папа отвозил в Армению, то каждый день мы играли с ребятами в футбол на улице. Там эта игра очень популярна. Сейчас я не такой большой фанат футбола, но когда Эстония с Арменией играет — вот это я обязан увидеть!"— говорит Стефан.