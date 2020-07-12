“Это Россия, сынок!” Тренер футбольного “Спартака“ — жертва судей и мошенников

Доменико Тедеско имеет право готовить команду к матчам, но не может руководить ей непосредственно во время матчей: дисквалификация. Но “влипнуть” он умудрился даже не выходя из гостиницы, — пишет телеграм-канал Baza.

В четверг вечером Тедеско сидел в номере, когда вдруг пришла смска с вопросом “в отеле ли он сейчас”.

Номер телефона был тренеру не знаком, но на аватарке было фото сотрудника клуба, поэтому Доменико решил ответить. Завязался разговор и вскоре главный тренер “Спартака” переводил свои деньги “на срочное лечение родственника”. Как уже догадался проницательный читатель, после перевода выяснилось, что никто из сотрудников денег у Тедеско не просил. Так Доменико потерял 250 тысяч рублей (примерно 3100 евро). Впрочем, от российских судей он пострадал сильнее: за поведение в предыдущем матче он не только схлопотал уже упомянутую дисквалификацию на три матча, но и штраф — в два раза больший, чем “увели” мошенники.

Рискнем предположить, что очень скоро "Спартаку" придется искать нового тренера: не каждый может оправиться после нескольких ударов с разных сторон. Рискнем также предположить, что новый генеральный менеджер команды Шамиль Газизов, ранее руководивший "Уфой" порекомендует на должность Вадима Евсеева: он и спартаковец, и неплохо себя зарекомендовал.