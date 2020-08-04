Фанаты возмущены опечаткой в имени Маркл в её день рождения
Фанаты возмущены опечаткой, которая возникла в утреннем поздравлении герцогини в утреннем шоу Lorraine на канале ITV, сообщает "Комсомольская правда".
Фанаты возмущены опечаткой, которая возникла в утреннем поздравлении герцогини в утреннем шоу Lorraine на канале ITV, сообщает "Комсомольская правда".
Прямые телеэфиры — дело нелегкое. Не секрет, что иногда случаются различные казусы, порой забавные, а порой — вызывающие возмущение публики. Именно последнее и произошло во время сегодняшнего утреннего шоу Lorraine на канале ITV.
Британская ведущая Кристин Лэмппард решила напомнить зрителям, что 4 августа Меган Маркл исполняется 39 лет. Пока теледива пела дифирамбы в адрес герцогини Сассекской, на экране в студии оператор пустил видеоряд с изображением именинницы.
Все было бы ничего, если бы не одно “но”: в имени Маркл незадачливые телевизионщики допустили ошибку, неправильно написав ее имя. Вместо “Happy Birthday Meghan” (“С днем рождения, Меган”, перевод с англ. — Прим. ред.) на экране появилось ““Happy Birthday Megan”: буква “h” загадочно растворилась в воздухе.
Фанаты супруги принца Гарри тут же ринулись строчить гневные “каменты”. “Lorraine, как вы умудрились неправильно написать имя Меган?” — возмутился один.
“Еще один пример неосознанной враждебности по отношению к Меган Маркл со стороны британских СМИ — Lorraine настолько не уважает ее, что даже неправильно написали ее имя!” — поддакнул другой.
В последующем эпизоде, где ITV повторно поздравляли Маркл с днем рождения, канал все же выдал правильное написание ее имени, пишет Daily Star.
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