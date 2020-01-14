Федор Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Похоже, скоро игрок «Локомотива» распрощается со статусом завидного жениха. Недавно стало известно о романе Федора Смолова с внучкой бывшего президента страны — Марией Юмашевой. Теперь поговаривают, что дело идет к свадьбе, пишет Starhit.
Правда, торжество по этому случаю состоится в следующем году — после того как Маше исполнится 18. По словам близких пары, праздник пройдет на острове Сент-Барт, где она сейчас отдыхает.
А пока влюбленные наслаждаются романтикой, уже не стараясь скрывать взаимные чувства от окружающих. К слову, после новости о романе с Юмашевой в адрес 29-летнего Федора стало приходить большое количество негатива. Пользователи Сети негодовали из-за существенной разницы в возрасте пары, уверенные в том, что Мария еще ребенок.
“Федя, да она же несовершеннолетняя, а это уже статья”; “Нашел, с кем любовь строить. Дам постарше не было?”; “Маша маленькая еще, не порти ей жизнь, Федор”, — возмущались многие.
Впрочем, Смолову не привыкать становиться участником громких скандалов. Так, два года назад футболиста затравили за нереализованный пенальти в игре со сборной Хорватии в рамках проходящего мундиаля. Спортсмен пытался оправдаться.
“Если взять подготовку к чемпионату мира-2018, я изменил бы все с самого начала этого года — с отношения к тренировкам в Краснодаре. Я осознавал, что туда еду первым номером. Настрой был такой: “Мне нельзя сейчас травму получить, надо играть, быть готовым”. Футбол не прощает такого отношения к себе”, — делился он.
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Gang gang #ooooweeee
Что касается Юмашевой, то в ее биографии пока нет скандальных моментов. Известно лишь, что девушка закончила элитную школу, занималась изучением иностранных языков и не радовала российские тусовки своим присутствием. По информации ряда источников, около 10 лет назад она стала гражданкой Австрии, как и ее родители. К слову, в этой стране разрешено выходить замуж в возрасте 17 лет.
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Не так давно стало известно об отношениях футболиста Федора Смолова с юной внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. 🤔 По данным СМИ, спортсмен планирует жениться на девушке после ее 18-летия. Все подробности по ссылке в профиле! ☝🏻 #федорсмолов #марияюмашева #спорт #футбол #пара #отношения
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