Финалистка шоу “Ты — супер!” из Нарвы исполнила Гимн Эстонии. Как вам?

Финалистка шоу телеканала НТВ Анна Свирепова из Нарвы исполнила Гимн Эстонии в новогоднем эфире русскоязычного телеканала ETV+ (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость ниже).
Исполнение гимна традиционно сопровождает новогоднюю речь президента страны.
Как вам исполнение Анны?
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