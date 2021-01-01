01.01.2021, 18:53

Финалистка шоу “Ты — супер!” из Нарвы исполнила Гимн Эстонии. Как вам?

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EST
Анна Свирепова
Анна СвиреповаФото: скриншот записи на ETV+

Финалистка шоу телеканала НТВ Анна Свирепова из Нарвы исполнила Гимн Эстонии в новогоднем эфире русскоязычного телеканала ETV+ (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость ниже).

Исполнение гимна традиционно сопровождает новогоднюю речь президента страны.

Как вам исполнение Анны?


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