ФОТО | Алексей Ягудин показал супругу Татьяну Тотьмянину в онкоцентре

Алексей Ягудин прокомментировал известие о госпитализации жены, олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной. Во время операции в онкоцентре фигуристке полностью удалили важный орган, — сообщает dni.ru.
Накануне, 15 октября, стало известно, что у 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыре. Врачи столичного онкоцентра приняли решение удалить этот важный орган.
Супруг спортсменки, фигурист Алексей Ягудин прокомментировал эту новость на своей странице в соцсети “Инстаграм”. Он подтвердил информацию и подчеркнул: хирургическое вмешательство было плановым, а вовсе не экстренным, как поспешили написать журналисты.
В приложении “Сторис” он опубликовал фотографию, которую сделал во время свидания с Татьяной Тотьмяниной.
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