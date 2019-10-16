ФОТО | Алексей Ягудин показал супругу Татьяну Тотьмянину в онкоцентре

Накануне, 15 октября, стало известно, что у 37-летней фигуристки Татьяны Тотьмяниной при обследовании обнаружили новообразование в желчном пузыре. Врачи столичного онкоцентра приняли решение удалить этот важный орган.

Супруг спортсменки, фигурист Алексей Ягудин прокомментировал эту новость на своей странице в соцсети “Инстаграм”. Он подтвердил информацию и подчеркнул: хирургическое вмешательство было плановым, а вовсе не экстренным, как поспешили написать журналисты.

В приложении “Сторис” он опубликовал фотографию, которую сделал во время свидания с Татьяной Тотьмяниной.