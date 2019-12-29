29.12.2019, 14:10
ФОТО и ВИДЕО | Долгожданная премьера! В январе на экраны выйдет фильм “Зима” по произведению Оскара Лутса
6 января в культурном центре Йыгева состоится премьера эстонского фильма “Зима” по происзведению Оскара Лутса.
6 января в культурном центре Йыгева состоится премьера эстонского фильма “Зима” по происзведению Оскара Лутса.
Стоит отметить, то “Зима” выйдет на киноэкраны спустя ровно 50 лет после премьеры культового фильма “Весна”, завершив цикл фильмов по повестям “Истории о Тоотсе”.
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