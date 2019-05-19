19.05.2019, 22:02
ФОТО и ВИДЕО: "Ленинград" выступил в Таллинне — праздник удался!
19 мая на сцене "Тондираба" выступила группировка "Ленинград". Ее солист Сергей Шнуров пел, танцевал и заставлял зал повторять за ним. Смотрите видео!
19 мая на сцене "Тондираба" выступила группировка "Ленинград". Ее солист Сергей Шнуров пел, танцевал и заставлял зал повторять за ним. Смотрите видео!
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