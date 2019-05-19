ФОТО и ВИДЕО: "Ленинград" выступил в Таллинне — праздник удался!

Виталий Бесчастный редактор EST

Leningrad bänd Foto: Vitali Bestsastnõi, Delfi

19 мая на сцене "Тондираба" выступила группировка "Ленинград". Ее солист Сергей Шнуров пел, танцевал и заставлял зал повторять за ним. Смотрите видео!