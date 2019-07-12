12.07.2019, 21:09

ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как экс-участница группы t.A.T.u. гоняет на Rally Estonia!

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rus.delfi.ee
EST 19
Galerii: 12 pilti
Foto: Margus Pahv

В субботу вечером на сцене в Элва состоится концерт, посвященный завершению Rally Estonia (”Ралли Эстония”). Среди исполнителей — Юлия Волкова, экс-участница группы t.A.T.u.

Накануне Волкова опробовала гоночный автомобиль эстонского гонщика Райнера Ауса. Тестовый заезд длился 15 минут.

Среди участников субботнего шоу — Caater, Nancy и группа Põhja-Tallinn.

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