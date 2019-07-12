12.07.2019, 21:09
ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как экс-участница группы t.A.T.u. гоняет на Rally Estonia!(1)
В субботу вечером на сцене в Элва состоится концерт, посвященный завершению Rally Estonia (”Ралли Эстония”). Среди исполнителей — Юлия Волкова, экс-участница группы t.A.T.u.
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