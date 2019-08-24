ФОТО: Избранница Мартина Репинского дала четкий ответ на спекуляции о потеплении отношений Мартина и Сирет

Совсем недавно Kroonika писала о том, что на летней вечеринке в центре отдыха Варемурру супруги прекрасно провели время вместе.

”Отношения между ними были исключительно теплыми и дружелюбными. Если раньше между Репинскими чувствовалась какая-то дистанция, то теперь все снова наладилось”, — говорил участник вечеринки, который захотел остаться анонимным.

Но вчера вечером Екатерина Васильева опубликовала несколько совместных фотографий её и Мартина, отдыхающих на Мадейре и в Лиссабоне. Бросается в глаза, что у молодой пары ласковые и нежные отношения. На фотографиях они обнимаются и держат друг друга за руки.

Для широкой публики эти моменты любви видны впервые, и это явный сигнал о том, что у Мартина с Екатериной все хорошо и возобновлять свои отношения с Сирет он не собирается.