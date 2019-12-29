29.12.2019, 10:30
ФОТО | Последний концерт этого десятилетия! Томми Кэш зажег в литейном цехе Ноблесснера
27 декабря рэпер Томми Кэш выступил в литейном цехе Ноблесснера. Это был последний концерт уходящего года и декады в Эстонии.
27 декабря рэпер Томми Кэш выступил в литейном цехе Ноблесснера. Это был последний концерт уходящего года и декады в Эстонии.
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