29.12.2019, 10:30

ФОТО | Последний концерт этого десятилетия! Томми Кэш зажег в литейном цехе Ноблесснера


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Tommy Cash Noblessneris
Tommy Cash NoblessnerisFoto: Rauno Liivand, Pressimaterjal

27 декабря рэпер Томми Кэш выступил в литейном цехе Ноблесснера. Это был последний концерт уходящего года и декады в Эстонии.