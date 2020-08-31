ФОТО | Поздравляем! Мартин Репинский сделал Екатерине Васильевой предложение руки и сердца

“Это произошло уже давно. Для меня это было неожиданностью”, — рассказала Екатерина, которая сегодня также отмечает день рождения. “Это было очень красивое и оригинальное предложение руки”, — добавила она, но детали не раскрыла.

По ее словам, свадебные планы пара пока еще не обсуждала. “Может, вообще полетим куда-нибудь вдвоем”, — лаконично ответила Екатерина.

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