31.08.2020, 15:06

ФОТО | Поздравляем! Мартин Репинский сделал Екатерине Васильевой предложение руки и сердца

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ФОТО | Поздравляем! Мартин Репинский сделал Екатерине Васильевой предложение руки и сердца
Foto: Robin Roots, Õhtuleht

Политик Мартин Репинский и его избранница Екатерина Васильева решили сделать свой союз официальным и заключить брак. Их выдало обручальное кольцо, которое видно на новой фотографии Екатерины.

“Это произошло уже давно. Для меня это было неожиданностью”, — рассказала Екатерина, которая сегодня также отмечает день рождения. “Это было очень красивое и оригинальное предложение руки”, — добавила она, но детали не раскрыла.

По ее словам, свадебные планы пара пока еще не обсуждала. “Может, вообще полетим куда-нибудь вдвоем”, — лаконично ответила Екатерина.

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