31.08.2020, 15:06
ФОТО | Поздравляем! Мартин Репинский сделал Екатерине Васильевой предложение руки и сердца(10)
Политик Мартин Репинский и его избранница Екатерина Васильева решили сделать свой союз официальным и заключить брак. Их выдало обручальное кольцо, которое видно на новой фотографии Екатерины.
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