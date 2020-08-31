ФОТО | Смотрите, кто пришел на презентацию бейглов с растительным мясом от Ruby и BeyondBurg

Ruby — кошерное кафе в квартале Ротерманни в центре Таллинна. Его основатели хотели привезти в Эстонию настоящие нью-йоркские бейгли. Теперь эти бейгели можно будет попробовать и с заменителем мяса.

Создателем рецепта BeyondBagel является Юрий Назаров — действующий повар ресторана Чайковский. Ранее BeyondBurg запустил продажу гамбургеров с растительным мясом в Каламая, где они продаются только на вынос через приложения Wolt и Bolt Food. В Ruby же блюдо с растительным мясом можно будет отведать на месте.

По словам другого основателя BeyondBurg Руслана Гогина, они планируют в Таллинне открыть как минимум пять точек. Теперь после Каламая и Ротерманни на очереди, возможно, будет Ласнамяэ.

Beyond Meat — это заменитель мяса, вкусовые качества которого, как многие считают, превосходят мясо. В состав веганской котлеты входит гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты.

Ruby x BeyondBurg Foto: Senya Taylor