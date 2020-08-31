ФОТО | Смотрите, кто пришел на презентацию бейглов с растительным мясом от Ruby и BeyondBurg

30 августа в Ротерманни таллиннской публике представили коллаборацию Ruby x BeyondBurg в Rotermanni - совместный проект команд двух ресторанов, в ходе которого родился новый продукт. BeyondBagel - это бейгл, в основу которого легло растительное мясо Beyond Meat.
Ruby — кошерное кафе в квартале Ротерманни в центре Таллинна. Его основатели хотели привезти в Эстонию настоящие нью-йоркские бейгли. Теперь эти бейгели можно будет попробовать и с заменителем мяса.
Создателем рецепта BeyondBagel является Юрий Назаров — действующий повар ресторана Чайковский. Ранее BeyondBurg запустил продажу гамбургеров с растительным мясом в Каламая, где они продаются только на вынос через приложения Wolt и Bolt Food. В Ruby же блюдо с растительным мясом можно будет отведать на месте.
По словам другого основателя BeyondBurg Руслана Гогина, они планируют в Таллинне открыть как минимум пять точек. Теперь после Каламая и Ротерманни на очереди, возможно, будет Ласнамяэ.
Beyond Meat — это заменитель мяса, вкусовые качества которого, как многие считают, превосходят мясо. В состав веганской котлеты входит гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты.
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