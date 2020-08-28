ФОТО | В воскресенье будет выбрана Миссис Эстония 2020 и Королева красоты 2020



Завершились отборочные туры на звание Миссис Эстония 2020 и Королева красоты 2020.

Уже в это воскресенье, 30.08, состоятся финальные мероприятия обоих конкурсов, по окончании которых будут коронованы Миссис Эстония 2020 и Королева красоты 2020. Также будут выданы несколько дополнительных титулов.

Но что произошло в предварительных раундах?

После интенсивных репетиций финалистки отправились в водный центр Reval Sport. Компания Bellissima подарила каждой участнице красивое бикини. После конкурса все девушки получат пригласительные в Reval Sport, а выбранной конкурсантке будет подарена годовая клубная карта в подарок на посещение аквапарка, тренажерного зала и групповых тренировок.

Финалистки конкурсов Миссис Эстония 2020 и Королева красоты 2020 сейчас усиленно готовятся к финалу. Reval Sport помогает подготовиться и позаботиться о фигуре участниц, смотрите как проходят будни красавиц в нашей галерее!