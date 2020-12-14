ФОТО | Журналисты нашли новую возлюбленную Андрея Аршавина

Как пишет “Вокруг ТВ”, накануне Аршавин отдыхал в одном из столичных ресторанов в компании Татьяны Козырновой.

Парочку застукали на праздновании дня рождения одной общей знакомой футболиста и Козырновой. Очевидцы говорят о том, что парочка активно обнималась и смотрела друг на друга влюбленными глазами.

Журналистам удалось найти аккаунт Татьяны в Instagram.

На ее профиль на момент публикации подписаны 3 тысячи человек, а в недавнем посте девушка с восторгом рассказывала о своем новом избраннике, не раскрывая его имени.

По ее словам, возлюбленный сделал ей вдохновляющий комплимент “с утра пораньше”, а она была счастлива посмотреть в глаза, “которые точно не врут”.

Сам Аршавин не дает комментариев относительно своей личной жизни и предпочитает не публиковать появившиеся фотографии в Сети.

Напомним, что ранее Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. В этих отношениях родилось трое детей.

Затем футболист женился на Алисе Казьминой, родившей ему дочь Есению, однако и эти отношения были обречены на провал.

Сама Казьмина недавно жаловалась СМИ, что Аршавин буквально вычеркнул из жизни свою трехлетнюю наследницу, тогда как сам спортсмен утверждает, что у него отличные отношения со своими детьми, по которым он очень скучает.