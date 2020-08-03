Фотограф ищет моделей для экспериментов в клетке

В этот раз Максим создал фон в виде клетки с цепями. При этом фотограф заранее успокоил, что всё, что они строят- сначала пробуют на безопасность сами: "И этот фон не обошёлся без тестов. Так что теперь нашим клиентам доступен и вариант с заключением. Наручники, верёвки, цепи, решётки- всё есть в ассортименте".



фото Максим Богданец

На вопрос Delfi о том, бывает ли, что девушки стесняются даже при том, что уже заранее решились на съёмку ню, фотограф отвечает что бывает. Однако профессионализм и опыт фотографа помогают в этой ситуации, Максим отвечает, что девушке надо дать почувствовать, что она не сексуальный объект, а модель для рисования светом. "Если модель почувствует это- ей будет все равно. А модели надо просто любить себя", - делится Максим.

Любой желающий может себя попробовать в роли модели, главное- это хорошая фигура, раскрепощённость и готовность сниматься в белье. Написать можно фотографу в соц. сетях

Результат этой съёмки с нашими читательницами мы обязательно опубликуем у нас на портале.