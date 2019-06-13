13.06.2019, 16:03

ГАЛЕРЕЯ | Торговый центр Ülemiste обновился: KFC, кинотеатр, спортивный бар и новые рестораны

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Bublik
EST 11
Uuenenud Ülemiste keskuse avapidu
Uuenenud Ülemiste keskuse avapiduFoto: Madis Veltman

13 июня состоялось открытие обновленного центра Ülemiste. На дополнительной площади в 13 000 квадратных метров расположились кинотеатр Apollo, батутный центр, новые рестораны, центр развлечений O’Learys и 1800 парковочных мест.

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал, что сегодня закончился процесс, начавшийся еще в 2007 году, когда руководство центра решило, что нужно что-то большее, чем место для покупок.

Первый в Эстонии ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) откроется в октябре. Строительные работы начнутся на первом этаже, где до этого времени располагался магазин Rimi.

“Когда мы спрашивали своих клиентов, какие рестораны или кафе они хотели бы увидеть в нашем торговом центре, то самыми популярными были KFC и Vapiaono. Теперь они у нас есть”, — рассказал Пярнитс.

Кинотеатр Apollo и спортивный бар O’Learys находятся на одной площади, а в самом кинотеатре шесть залов.

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