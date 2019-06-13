ГАЛЕРЕЯ | Торговый центр Ülemiste обновился: KFC, кинотеатр, спортивный бар и новые рестораны

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс сказал, что сегодня закончился процесс, начавшийся еще в 2007 году, когда руководство центра решило, что нужно что-то большее, чем место для покупок.

Первый в Эстонии ресторан быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) откроется в октябре. Строительные работы начнутся на первом этаже, где до этого времени располагался магазин Rimi.

“Когда мы спрашивали своих клиентов, какие рестораны или кафе они хотели бы увидеть в нашем торговом центре, то самыми популярными были KFC и Vapiaono. Теперь они у нас есть”, — рассказал Пярнитс.

Кинотеатр Apollo и спортивный бар O’Learys находятся на одной площади, а в самом кинотеатре шесть залов.