"Каждый может заказать плакат с признанием в любви". Цена за романтический сюрприз Репинского не такая уж и высокая

Платил ли Мартин Репинский за то, чтобы разместить плакат в городе Йыхви?

Он заказывал эту услугу как частное лицо, и, естественно, оплату он тоже осуществлял. Я почитала комментарии — это, конечно, бред. Любой человек может заказать эту услугу! У меня был такой случай в Нарве, допустим: супруг благодарил свою жену, что она родила третьего ребенка. Мы специальную конструкцию возили, специальный баннер сооружали. Так что такие вещи случаются не так уж и редко, но так как господин Репинский все-таки известный человек в Эстонии, то тут поднялась какая-то паника!

Ничего не вижу в этом плохого: он заказал услугу, он заплатил как частное лицо, то есть это не какие-то госденьги, не какие-то йыхвиские деньги. Более того, Йыхвиская волость, она же тоже получает налог на рекламу, что тоже очень важно для поддержки самого нашего муниципалитета.

И мне жалко, что столько у нас “троллей”. Наверное, если бы эту рекламу заказала моя подружка, то это было бы не замечено, но так как Репинский, то все увидели и началось… А человек просто решил обратиться к своей любимой Екатерине, ничего я здесь не вижу такого… Конечно, Мартин прекрасно знает нашу компанию, потому что мы в свое время работали с ним по политической части.

Сколько стоила эта услуга?

Сколько это стоит, сказать не могу, потому что это конфиденциальная информация…