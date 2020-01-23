"Каждый может заказать плакат с признанием в любви". Цена за романтический сюрприз Репинского не такая уж и высокая(9)
На днях Мартин Репинский удивил всех смелым поступком. В центре Йыхви он разместил плакат с надписью “Катюшечка, я тебя люблю”. В ответ сразу же полетели комментарии возмущенных эстоноземельцев. Всех интересует, "за чей счет банкет", "сколько это стоит" и "как долго плакат будет висеть в городе Йыхви". Мы задали все вопросы наших читателей Елене Давыдовой, директору по продажам в фирме Art Depoo. Именно там Мартин и заказал эту услугу.
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