Криштиану Роналду — лучший! Португальский футболист возглавил необычный рейтинг

Португальский форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду возглавил рейтинг знаменитостей, которые зарабатывают на рекламных постах в Instagram. 34-летний португалец за год заработал 48,66 миллиона долларов. В среднем, каждый из постов принес игроку 993,4 тысячи долларов. На втором месте оказался нападающий “Барселоны” и сборной Аргентины Лионель Месси с 23,2 миллиона долларов в год от рекламы в Instagram. Третью строчку заняла американская супермодель Кендалл Дженнер (16,18).

Остальные звездные футболисты в этом рейтинге находятся гораздо ниже: бразильский форварда “Пари Сен-Жермен” Неймар заработал “всего” 7,39 миллионов долларов, а швед Златан Ибрагимович, выступающий на закате карьеры за американский “Лос-Анджелес Гэлакси” — 4,08.

Впрочем, и по количеству подписчиков в Инстаграм Роналду “бьет” Месси: 186 миллионов (рекорд этой соцсети) против 133 миллионов (9 место).