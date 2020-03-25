25.03.2020, 21:06

Лев Лещенко попал в реанимацию из-за коронавируса

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Лев Лещенко
Лев ЛещенкоФото: скриншот записи концерта на 9 мая

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию. Ранее его госпитализировали вместе с супругой из-за положительного результата анализов на коронавирус, сообщает проект BAZA.

Сегодня у Лещенко начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Вскоре его состояние удалось стабилизировать.

24 марта Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а в связи с тем, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры, в которой он нуждается, сообщил ТАСС концертный директор певца Олег Дмитриев.

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