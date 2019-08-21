Лидер группы "Леприконсы" просит эстонское гражданство

Также Илья рассказал, как в один момент понял, что он уже не дядя “хали-гали”. Смотрите видео интервью.

19 августа в рамках фестиваля Go Narva! в Нарвском замке выступили белорусская группы “Леприконсы”, российские “Полюса”, Uma2rman и “Чиж и Ко”, а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.