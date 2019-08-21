21.08.2019, 11:24

Лидер группы "Леприконсы" просит эстонское гражданство

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Хали-гали, паратрупер!
Дмитрий Федоткин
видео
Алина Захарова
EST 17

С юмором у Ильи Митько все в порядке! В своем интервью для Bublik Илья рассказал, что главное в проведении фестиваля, почему ему нравится выступать дома на диване и каких блогеров он смотрит.

Также Илья рассказал, как в один момент понял, что он уже не дядя “хали-гали”. Смотрите видео интервью.

19 августа в рамках фестиваля Go Narva! в Нарвском замке выступили белорусская группы “Леприконсы”, российские “Полюса”, Uma2rman и “Чиж и Ко”, а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.

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