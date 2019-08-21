21.08.2019, 11:24
Лидер группы "Леприконсы" просит эстонское гражданство(4)
Хали-гали, паратрупер!
С юмором у Ильи Митько все в порядке! В своем интервью для Bublik Илья рассказал, что главное в проведении фестиваля, почему ему нравится выступать дома на диване и каких блогеров он смотрит.
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