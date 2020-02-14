14.02.2020, 15:44

Лучший диджей Эстонии: В прошлом году песня Уку Сувисте была лучше, чем в этом!


EST 3

В Тарту продолжаются полуфиналы конкурс Eesti Laul и главный вопрос, с которым Алина Захарова пристает ко всем зрителям: кто же представит Эстонию на конкурсе Евровидение?

Одним из тех, кто отважился поговорить про эстонские песни на русском языке стал лучший диджей Эстонии (это официальный титул) Кристьян Хирмо. Он рассказал, насколько круче выглядят "живые" полуфиналы в Тарту, чем запись в студии ERR, назвал взгляд главным козырем Стефана и поделился прогнозом, поедет ли Уку Сувисте на "Евровидение".

Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

Второй полуфинал конкурса Eesti Laul состоится 15 февраля. Финал пройдет 29 февраля на сцене Saku Suurhall. Победитель конкурса отправится на "Евровидение". А результаты первого полуфинала можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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