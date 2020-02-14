Лучший диджей Эстонии: В прошлом году песня Уку Сувисте была лучше, чем в этом!

Одним из тех, кто отважился поговорить про эстонские песни на русском языке стал лучший диджей Эстонии (это официальный титул) Кристьян Хирмо. Он рассказал, насколько круче выглядят "живые" полуфиналы в Тарту, чем запись в студии ERR, назвал взгляд главным козырем Стефана и поделился прогнозом, поедет ли Уку Сувисте на "Евровидение".

Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

Второй полуфинал конкурса Eesti Laul состоится 15 февраля. Финал пройдет 29 февраля на сцене Saku Suurhall. Победитель конкурса отправится на "Евровидение". А результаты первого полуфинала можно посмотреть ЗДЕСЬ.