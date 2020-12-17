Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Мария Шарапова обрадовала поклонников радостной новостью. Легендарная российская теннисистка сообщила о помолвке. Жених звезды — британский миллионер Алекс Гилкс. Он является другом принца Гарри и основателем аукционного дома. 33-летняя Шарапова встречается с ним с 2018 года.
Мария Шарапова давно считается одной из завидных невест. Большинство поклонников теннисистки считают, что российская звезда спорта и британец очень подходят друг другу и составят прекрасную пару.
Ранее Мария Шарапова вместе с возлюбленным появились на балу Met Gala — 2019.
Недавно Мария Шарапова вошла в список 97 самых богатых женщин США по версии Forbes. Спортсменка давно живет в Брейдентоне, штат Флорида. Состояние теннисистки аналитики оценили в 200 миллионов долларов. Таким образом, она заняла в рейтинге 87-е место, обойдя известную певицу Леди Гагу. Эксперты отмечают, что основным источником доходов Марии Шараповой является спорт, однако немалые деньги ей приносит и кондитерская компания Sugarpova.
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