Мат при детях, свидание с 16-летней. Как проходили тренировки знатока “Что? Где? Когда?” Михаила Скипского в Тарту

”У нас был очень маленький круг, мы тренировались одной командой, и не в школе или в каком-то открытом пространстве, а в небольшой уютной комнате в офисе, — рассказывает Екатерина Войтехович. — Маленькая комната, фортепиано, очень семейная обстановка. Наш тренер позиционировал Скипского как человека, который достиг определенных высот. Он же тренировал детей, команду, которая занимала первые места в России. Его команды, в принципе, занимают первые места везде. То есть нам подали его, как человека, который покажет, как это надо делать”.

”Это было почти 10 лет назад, — вспоминает сокомандница Екатерины, пожелавшая сохранить свое имя в тайне. — Все так ждали, так волновались перед этой встречей. Все-таки человек, которого мы видели только по телевизору. А он приехал, знаете, как ”друган” какой-то”.

По словам обеих девушек, поначалу питерский тренер аккуратно прощупывал, смотрел, как можно общаться с игроками и подавал себя, как сильного, влиятельного человека. А потом между реальным и телевизионным Скипским образовалась пропасть.

”Сначала он начинал с каких-то шуточек, — говорит Екатерина. — Они пошлые, странные, на какую-то сексуальную тему, про разные части тела. Причем это при всех, и все такие смотрят, всем неловко. Улыбаются для приличия, но у него же авторитет, и ты поэтому больше сомневаешься в себе, чем в нем. Мне было тогда 14 лет. У нас вообще была полностью школьная команда — 9-10 класс самые старшие”.

”Он и матом орал, и ты сидишь и боишься пошевелиться. Мог просто так сказать ”да вы тупые”, и кажется, что это шуточка такая, но когда тебе 14, вообще не смешно”, — продолжает она.

”Очень много матерился, отпускал какие-то пошлые шутки, — подтверждает ее сокомандница. — Элементарные рамки приличия должны быть”.

”Наверное, он хотел заразить экспрессией и приблизить нас к себе, потому что мат и такое хулиганство присуще детям, возможно, хотел заработать авторитет среди детей, — пытается объяснить Екатерина. — Но потом для меня случился переломный момент”.

По словам Екатерины, одной из ее сокомандниц, тренер сказал, что видит в ней капитана.