22.08.2019, 07:00
Мой русский язык "ржавеет". Легендарная эстонская группа Terminaator о выступлении в Нарве
Кто вырос на песне “Juulikuu Lumi”?
Кто вырос на песне “Juulikuu Lumi”?
В Нарвском замке выступили белорусская группы "Леприконсы", российские "Полюса", Uma2rman и "Чиж и Ко", а также эстонскиe AveNue и Terminaator.
Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.
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