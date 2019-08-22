22.08.2019, 07:00

Мой русский язык "ржавеет". Легендарная эстонская группа Terminaator о выступлении в Нарве


Дмитрий Федоткин
видео
Алина Захарова
EST 2

Кто вырос на песне “Juulikuu Lumi”?

В Нарвском замке выступили белорусская группы "Леприконсы", российские "Полюса", Uma2rman и "Чиж и Ко", а также эстонскиe AveNue и Terminaator.

Посмотреть запись фестиваля можно ЗДЕСЬ.

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