18.07.2019, 14:10

Музей следит за вибрацией, бары запасаются товаром — Тарту готовится к концерту Metallica


Bublik
EST
Музей следит за вибрацией, бары запасаются товаром — Тарту готовится к концерту Metallica
Mana Kaasik

В мировом масштабе Тарту может быть и деревня, так как населения там всего 100 000. Однако на один вечер оно увеличится почти на 60 000 человек, которые приедут туда, чтобы посетить концерт звезды планетарной величины — американской группы Metallica. А это значит, что размеренный ритм жизни университетского города будет на какое-то время нарушен.

Внимание водителей!

Изменения в городской жизни в основном будут касаться организации движения. Тартуская горуправа сообщает, что на ведущей из центра города на Раади (где состоится концерт) улице Рооси ограничено движение на отрезке Jänese — Muuseumi tee. Исключение делается для машин оперативных служб и автотранспорта местных жителей. После концерта (23.30) изменится организация движения на Нарвском шоссе.
В городе будут ходить ночные автобусы по маршрутам 1, 4 и 6. Начинают работу они в полночь и последние выйдут из центра города в два часа. Точную информацию можно найти на страничке tartu.peatus.ee.

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Музей спать не будет

Эстонский национальный музей (ERM) к выступлению Metallica уже подготовился. Директор по развитию ERM Вильяр Похомов сообщил, что некоторое время назад они провели в районе сцены испытания, чтобы выяснить как музыка в стиле heavy metal может повлиять на здание и художественную коллекцию.

Эксперимент показал: как при строительстве и планировали, непосредственная вибрация бетонному зданию не передастся, потому что аэродром и здания музея достаточно друг от друга отделены. Но на всякий случай работники ERM готовятся к неожиданностям. “Будем следить за всем, что будет происходить — устоят ли находящиеся в витринах экспонаты или нет”, — говорит Похомов.

Музей способствовал проведению концерта не только тем, что предоставил окружающую его площадку, но и разрешив устроить в здании музей Metallica и организовать для ВИП-гостей концерта прием.

Заведения сделали исторические запасы

Наготове к нашествию поклонников тяжелой музыки тартуские бары, рестораны и клубы, которые пока плохо представляют себе, как справятся с таким количеством посетителей.

“Думаю, что для всех это будет первый раз после Тартуских дней легкой музыки (1988), когда в городе будет настолько много людей”, — говорит роберт Кяхр, работник бара “Киви”, что на улице Рюэтли. Ясно во всяком случае одно — по случаю крупнейшего исторического события увеселительные заведения заказали крупнейшие запасы продуктов и напитков. Многие бары привлекают к работе дополнительный персонал. Например, в баре “Мёку” обслуживать гостей будут двойным составом.

Во многих ресторанах можно в четверг найти сваренное в сотрудничестве группы Metallica и пивоварни Stone Brewing пиво Enter Night, которое объявлено гастрольным пивом музыкального коллектива.

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