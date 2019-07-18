Музей следит за вибрацией, бары запасаются товаром — Тарту готовится к концерту Metallica

Эксперимент показал: как при строительстве и планировали, непосредственная вибрация бетонному зданию не передастся, потому что аэродром и здания музея достаточно друг от друга отделены. Но на всякий случай работники ERM готовятся к неожиданностям. “Будем следить за всем, что будет происходить — устоят ли находящиеся в витринах экспонаты или нет”, — говорит Похомов.

Музей способствовал проведению концерта не только тем, что предоставил окружающую его площадку, но и разрешив устроить в здании музей Metallica и организовать для ВИП-гостей концерта прием.

Заведения сделали исторические запасы

Наготове к нашествию поклонников тяжелой музыки тартуские бары, рестораны и клубы, которые пока плохо представляют себе, как справятся с таким количеством посетителей.

“Думаю, что для всех это будет первый раз после Тартуских дней легкой музыки (1988), когда в городе будет настолько много людей”, — говорит роберт Кяхр, работник бара “Киви”, что на улице Рюэтли. Ясно во всяком случае одно — по случаю крупнейшего исторического события увеселительные заведения заказали крупнейшие запасы продуктов и напитков. Многие бары привлекают к работе дополнительный персонал. Например, в баре “Мёку” обслуживать гостей будут двойным составом.

Во многих ресторанах можно в четверг найти сваренное в сотрудничестве группы Metallica и пивоварни Stone Brewing пиво Enter Night, которое объявлено гастрольным пивом музыкального коллектива.