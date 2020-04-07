На ETV+ запустят игру "Что? Где? Когда?". Первые съемки пройдут летом

Все желающие увидят противостояние шести знатоков против телезрителей, в котором каждой из сторон для победы нужно набрать шесть очков. Словом, игра не будет отличаться от той, к которой мы привыкли по эфирам из московского Нескучного сада.

Кстати, в "Что? Где? Когда?" на Первом канале играет и представитель Эстонии Андрей Коробейник (на фото - во время игры). Но сядет ли он за игровой стол в студии ETV+, а также составы приглашенных на съемки команд, пока держатся в секрете.

Интересно, что создатель игры Владимир Ворошилов также имеет связь с Эстонией, поскольку в 50-е годы учился здесь в Академии художеств и рисовал декорации и создавал костюмы местному театру.

Вопросы для игры от телезрителей принимаются на сайте Rus.Err.ee