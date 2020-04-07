На ETV+ запустят игру "Что? Где? Когда?". Первые съемки пройдут летом
Русскоязычный телеканал ETV+ получил лицензию на съемки знаменитой телеигры "Что? Где? Когда?".
Русскоязычный телеканал ETV+ получил лицензию на съемки знаменитой телеигры "Что? Где? Когда?".
Все желающие увидят противостояние шести знатоков против телезрителей, в котором каждой из сторон для победы нужно набрать шесть очков. Словом, игра не будет отличаться от той, к которой мы привыкли по эфирам из московского Нескучного сада.
Кстати, в "Что? Где? Когда?" на Первом канале играет и представитель Эстонии Андрей Коробейник (на фото - во время игры). Но сядет ли он за игровой стол в студии ETV+, а также составы приглашенных на съемки команд, пока держатся в секрете.
Интересно, что создатель игры Владимир Ворошилов также имеет связь с Эстонией, поскольку в 50-е годы учился здесь в Академии художеств и рисовал декорации и создавал костюмы местному театру.
Вопросы для игры от телезрителей принимаются на сайте Rus.Err.ee
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Что происходит с заразившимся коронавирусом в первые часы болезни
Ученые рассказали, какую температуру "любит" COVID-19
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого