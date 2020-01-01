На НТВ крымская группа "Ундервуд" поздравила зрителей по-украински

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Группа "Ундервуд" Фото: Скриншот квартирника у Маргулиса

На российском телеканале НТВ в рамках празднования Нового года на квартирнике у Евгения Маргулиса группа "Ундервуд" сначала вместе с группой "Город 312" спела песню "Нiч яка мiсячна" на украинском языке, а затем затянула поздравление "З Новим роком" (с Новым годом - по-украински).