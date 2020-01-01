01.01.2020, 01:15

На НТВ крымская группа "Ундервуд" поздравила зрителей по-украински


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Группа "Ундервуд"
Группа "Ундервуд"Фото: Скриншот квартирника у Маргулиса

На российском телеканале НТВ в рамках празднования Нового года на квартирнике у Евгения Маргулиса группа "Ундервуд" сначала вместе с группой "Город 312" спела песню "Нiч яка мiсячна" на украинском языке, а затем затянула поздравление "З Новим роком" (с Новым годом - по-украински).

Вслед за музыкантами поздравление подхватил зал.

Группа "Ундервуд" была основана в 1995 году в Симферополе, а к числу самых известных песен команды относятся "Гагарин, я вас любила".

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