Новый адвокат Ефремова просит дать актеру "условку"
Новый адвокат Михаила Ефремова попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным, пишет nakanune.ru.
Новый адвокат Михаила Ефремова попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным, пишет nakanune.ru.
Апелляционная жалоба защитника Владимира Васильева поступила в Пресненский суд Москвы.
Юрист просит отменить или изменить приговор, назначить наказание артисту в виде лишения свободы сроком до 4 лет, которое следует считать условным, передает РИА Новости.
Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.
Добавим, что лизинговая компания, владевшая попавшим в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном, также обжаловала приговор актеру. "Стоун-XXI" просит отменить наказание и признать себя потерпевшей по делу.
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