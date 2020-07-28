НОВЫЙ ХИТ от эстонского рэпера Nublu!

Кажется, Nublu этим летом не отдохнёт.. хит за хитом!
Всего месяц назад Nublu выпустил свой хит "1-2", сразу же завоевавший сердца фанатов группы. И сегодня вышла уже новая его композиция "Laiaks lüüa"!
Кажется, Nublu этим летом не отдохнёт.. хит за хитом!
Всего месяц назад Nublu выпустил свой хит "1-2", сразу же завоевавший сердца фанатов группы. И сегодня вышла уже новая его композиция "Laiaks lüüa"!
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