28.07.2020, 14:40

НОВЫЙ ХИТ от эстонского рэпера Nublu!

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2 Quick Start kontsert Saku Suurhallis
2 Quick Start kontsert Saku SuurhallisFoto: Jaanus Lensment

Кажется, Nublu этим летом не отдохнёт.. хит за хитом!

Всего месяц назад Nublu выпустил свой хит "1-2", сразу же завоевавший сердца фанатов группы. И сегодня вышла уже новая его композиция "Laiaks lüüa"!

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