ОБЗОР | Безумные скандалы уходящего из политики Таави Рыйваса: драка в ночном клубе и сексуальное домогательство

Драка в ночном клубе

20 октября 2007 года в Пярну состоялось заседание совета Партии реформ, после которого члены партии отправились развлекаться в ночной клуб Strand. Это была открытая вечеринка, где были также и горожане.

“На танцполе во время танца упал какой-то мужчина. Таави Рыйвас пытался помочь молодому человеку подняться на ноги, но тот отказывался от помощи. Через мгновение Таави резко получил удар по лицу, однако нападавший сразу же скрылся среди людей”, — сказал тогда официальный пресс-секретарь Партии реформ. В результате удара у Рыйваса был сломан нос.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по факту серьезного нарушения общественного порядка. Максимальное наказание за такое деяние — пять лет лишения свободы.

Носки-носки

В 2014 году Рыйвас встретился с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, однако ярко-синие носки, которые Таави надел на встречу, вызвали наибольший интерес, поскольку, согласно этикету в одежде, такой смелый выбор носков не допускается, и поэтому премьер-министр, представляющий Эстонию, снова оказался в центре скандала.

Через год мужчины снова встретились, но тогда Рыйвас решил надеть вместо носков ярко-синий костюм. На этот раз он придерживался этикета и надел темные носки.

Модный приговор

Зимой 2016 года Рыйвас, занимавший тогда пост премьер-министра, снова попал под пристальное внимание экспертов моды, поскольку постоянно появлялся на публичных мероприятиях в зимнем пальто. Для многих было удивительно, что мужчина, занимавший столь важную должность, носил пальто женского фасона с большим меховым воротником.

Эстонская “королевская свадьба”

Как известно, 19 августа 2017 года Таави Рыйвас женился на Луизе Вярк. Пара, прожившая до этого вместе 10 лет, сказала друг другу “да” в Домском соборе Таллина, а в поместье Кылтсу состоялось яркое свадебное торжество на пару сотен гостей.

Публика сходила с ума от таких артистов, как Койт Тооме, 2 Quick Start и Танель Падар. Позже в средствах массовой информации появилось предположение, что такое шикарное мероприятие могло стоить до 40 000 евро.