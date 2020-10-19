ОБЗОР | Безумные скандалы уходящего из политики Таави Рыйваса: драка в ночном клубе и сексуальное домогательство

20 октября 2007 года в Пярну состоялось заседание совета Партии реформ, после которого члены партии отправились развлекаться в ночной клуб Strand. Это была открытая вечеринка, где были также и горожане.
“На танцполе во время танца упал какой-то мужчина. Таави Рыйвас пытался помочь молодому человеку подняться на ноги, но тот отказывался от помощи. Через мгновение Таави резко получил удар по лицу, однако нападавший сразу же скрылся среди людей”, — сказал тогда официальный пресс-секретарь Партии реформ. В результате удара у Рыйваса был сломан нос.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по факту серьезного нарушения общественного порядка. Максимальное наказание за такое деяние — пять лет лишения свободы.
В 2014 году Рыйвас встретился с тогдашним премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, однако ярко-синие носки, которые Таави надел на встречу, вызвали наибольший интерес, поскольку, согласно этикету в одежде, такой смелый выбор носков не допускается, и поэтому премьер-министр, представляющий Эстонию, снова оказался в центре скандала.
Через год мужчины снова встретились, но тогда Рыйвас решил надеть вместо носков ярко-синий костюм. На этот раз он придерживался этикета и надел темные носки.
Модный приговор
Зимой 2016 года Рыйвас, занимавший тогда пост премьер-министра, снова попал под пристальное внимание экспертов моды, поскольку постоянно появлялся на публичных мероприятиях в зимнем пальто. Для многих было удивительно, что мужчина, занимавший столь важную должность, носил пальто женского фасона с большим меховым воротником.
Эстонская “королевская свадьба”
Как известно, 19 августа 2017 года Таави Рыйвас женился на Луизе Вярк. Пара, прожившая до этого вместе 10 лет, сказала друг другу “да” в Домском соборе Таллина, а в поместье Кылтсу состоялось яркое свадебное торжество на пару сотен гостей.
Публика сходила с ума от таких артистов, как Койт Тооме, 2 Quick Start и Танель Падар. Позже в средствах массовой информации появилось предположение, что такое шикарное мероприятие могло стоить до 40 000 евро.
Сексуальный скандал
Осенью 2017 года разразился самый большой скандал в политической карьере Рыйваса, когда в Eesti Päevaleht обратилась женщина, которая рассказала, как члены официальной делегации Enterprise Estonia (EAS) организовали вечеринку в Малайзии, на которой также присутствовал Таави Рыйвас.
Девушка анонимно рассказала, что Рыйвас начал к ней приставать. “Уже при поцелуе он был очень агрессивным, что мне не понравилось, однако он не останавливался. Дальше все вышло из-под контроля: он разорвал мое платье и начал меня лапать”, — сказала девушка про поведение политика. Пока делегация находилась в Малайзии, новоиспеченная жена Таави Луиза отдыхала на Бали.
По поводу этого случая Таави и Луиза дали интервью Михкелю Рауду в ток-шоу “Kolmeraudne”, где певица подтвердила, что считает мужа верным на 100%, но из-за скандала встревожена и разочарована в Таави. “Противно такое читать! Это отвратительно! Очень неприятно как всей семье, так и, конечно, детям”, — сказала Луиза.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Не кашель и не температура: назван главный симптом COVID-19
Академик сообщил об исчезновении антител у 20% перенесших COVID
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая