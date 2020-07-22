Ольга Иванова решила сделать крутой поворот в карьере и пробует себя в роли телеведущей

По ее словам, она решила перевернуть страницу своей жизни, связанную с политикой, в том числе и потому, что в Эстонии практически во всех партиях к власти пришли не сильно харизматичные личности, пишет rus.err.ee.

“У меня была вынужденная и нужная мне пауза. Когда ты 12 лет постоянно находишься на публике, активно занимаешься политикой, то хотелось периода тишины, чтобы обдумать свои планы на будущее, больше уделить внимания ребенку и побыть домохозяйкой, что мне и удалось за этот год”, — рассказала Иванова.

После ее выхода из Центристской партии, ей поступали предложения от других партий: “Не скрою, предложения были, переговоры велись, имена я не назову, но я для себя решила, что хочу перелистнуть эту страницу своей жизни. Моя карьера до уровня депутата Рийгикогу сложилась и я подумала, что 35 — это такой рубеж, когда надо начать что-то новое”.

Желание попробовать себя на телевидении Ольга объяснила тем, что ей это очень интересно и новыми вызовами.

“Все случайно сложилось, мне это безумно интересно, немного волнительно. За полтора года у меня много что изменилось. Изменилось в личной жизни, я вошла в статистику жертв пандемии, когда произошло огромное число разводов по миру. Так сложилось, что мы разошлись с мужем. В профессиональном плане у меня новые вызовы. Я устроилась на работу в частный сектор, в том числе пробуюсь и у вас”, — сказала Ольга Иванова.