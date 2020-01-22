22.01.2020, 14:00

ОПРОС | Красиво или слишком интимно? Жители Йыхви выразили свое мнение по поводу вывешенного Репинским плаката

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На днях Мартин Репинский удивил всех своим романтическим сюрпризом для Екатерины Васильевой — плакатом с признанием любви в центре Йыхви. Что думают об этом жители города?

Большинство женщин убеждены, что на самом деле это был приятный жест, который, безусловно, требовал усилий со стороны мужчины.

Но были и негативные мнения. Например, Людмила сказала, что относится к этому отрицательно.

Один мужчина также сказал, что хоть он и понятия не имеет, кто такой Мартин Репинский, постер очень красивый.

Foto: Mati Metsjõe
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