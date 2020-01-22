ОПРОС | Красиво или слишком интимно? Жители Йыхви выразили свое мнение по поводу вывешенного Репинским плаката

Большинство женщин убеждены, что на самом деле это был приятный жест, который, безусловно, требовал усилий со стороны мужчины.

Но были и негативные мнения. Например, Людмила сказала, что относится к этому отрицательно.

Один мужчина также сказал, что хоть он и понятия не имеет, кто такой Мартин Репинский, постер очень красивый.

Foto: Mati Metsjõe