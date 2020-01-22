22.01.2020, 14:00
ОПРОС | Красиво или слишком интимно? Жители Йыхви выразили свое мнение по поводу вывешенного Репинским плаката(10)
На днях Мартин Репинский удивил всех своим романтическим сюрпризом для Екатерины Васильевой — плакатом с признанием любви в центре Йыхви. Что думают об этом жители города?
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