От COVID-19 скончался "папа" "Ералаша" Борис Грачевский

Художественный руководитель детского журнала “Ералаш” Борис Грачевский умер в возрасте 71 года. Об этом РБК сообщил председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. По его словам, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Грачевский заразился COVID-19 21 декабря, через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Позднее, 31 декабря, Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Она также рассказала о переводе мужа в реанимацию.
9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В тот же день друг режиссера Владимир Долинский заявил РБК, что его состояние стабилизировалось. Днем 14 января, по словам Долинского, Грачевский был в медикаментозном сне.
Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности “организация кинопроизводства”. Работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.
В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал “Ералаш”, где работал до своей госпитализации. Последние 18 лет занимал должность художественного руководителя журнала.
Член Российской академии кинематографических искусств “Ника”; заслуженный деятель искусств РФ (2000), лауреат премии Правительства РФ (2010).
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