“Потерпите, затяните поясок: кто — на поясе, кто — на шее”. Что Максим Галкин говорит о президенте РФ

Напомним, что Путин сказал, что "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно".

Как же именно шутил Максим Галкин:

"Владимир Владимирович - молодец, уже 20 лет у власти. Уже Брежнева обогнал... У нас многие даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это сама должность так называется "Путин".

"Нам никогда из рабства этого не вылезти: при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь, немного пошатались при Ельцине, и опять обрели очередного царя".

"У Путина такой опыт! Он знает, как дороги проложить, и чё когда пенсионерам надо... Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить".

"Запад наложил на нас санкции. А наше правительство в борьбе с проклятым Западом тоже наложило санкции, причем тоже на нас...".

"Вот если бы наш Путин хотя бы раз вышел на дебаты, хотя бы сам против себя: с левой трибуны сказал, потом перебежал на правую трибуну - возразил, перебежал на левую... И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит - то одному Путину улыбнется, то другого похвалит..."

"Путину скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, пенсии не те... А он другими масштабами мыслит, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: "А как нам дальше жить?". Потерпите, затяните поясок: кто - на поясе, кто - на шее..."

"Вот он ездил по стране на своей этой желтой машине... А что он там видел? Перед ним дорогу разматывали, а за ним сматывали..."

"Когда поняли, что Грудинин - не та лошадка, сразу по всем СМИ: "У него счета в швейцарском банке!" Особенно депутаты возмущались - они расстроились, что не только у них там счета..."