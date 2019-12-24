24.12.2019, 12:20

Поздравляем! Яак Мадисон впервые стал отцом

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Jaak Madison ja Merit Männiste
Riigikogu liige Jaak Madison ja Merit MännisteFoto: Rauno Volmar

Политик Яак Мадисон и его спутница жизни, певица Мерит Мяннисте впервые стали родителями, сообщает молодая мать в Facebook.

“Мы очень рады сообщить, что в нашей семье незадолго до Рождества родился милый гномик Якоб, весом 4206 г и ростом 54 см! Мы очень счастливы и желаем всем прекрасных праздников!“ — значится в посте. Малыш родился 22 декабря.