Поздравляем! Яак Мадисон впервые стал отцом

Политик Яак Мадисон и его спутница жизни, певица Мерит Мяннисте впервые стали родителями, сообщает молодая мать в Facebook.
“Мы очень рады сообщить, что в нашей семье незадолго до Рождества родился милый гномик Якоб, весом 4206 г и ростом 54 см! Мы очень счастливы и желаем всем прекрасных праздников!“ — значится в посте. Малыш родился 22 декабря.
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