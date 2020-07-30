Правительство отменило некоторые ограничения из-за короновируса, теперь можно собираться толпой?(4)
Несмотря на то, что коронавирус в Эстонии вновь поднимает голову, правительство решило, что некоторые ограничения должны быть сняты.
Несмотря на то, что коронавирус в Эстонии вновь поднимает голову, правительство решило, что некоторые ограничения должны быть сняты.
Начиная с субботы, прекращает своё действие ограничение на лимит 100 посетителей в казино, залах игровых автоматов, ночных клубах, кальяных и клубах для взрослых, а также отменяется это ограничение для спортивных, развлекательных и обучающих мероприятий на свежем воздухе.
При этом организаторы и поставщики услуг обязаны продолжать обеспечивать безопасность лиц, соблюдать требование 50% от общей вместительности помещения и обеспечивать соблюдение требований дезинфекции.
Остальные ограничения правительство решило не менять.
За последние 24 часа в Эстонии было сделано 686 тестов на COVID-19, 9 из них положительные. Два инфицированных человека прибыли в Тарту и связаны с ранее выявленным там случаем, ещё 3 случая в Харьюмаа, в общей сложности 11 в настоящее время инфицированы.
Число инфицированных людей может возрасти, поскольку только в Тартуском уезде уже выявлено более 50 человек, имевших тесные контакты с заболевшим. Некоторые из них уже заболели, остальные находятся под наблюдением.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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