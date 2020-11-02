Премьер-министр Юри Ратас пообещал начать худеть: через несколько месяцев посмотрим(2)
На прошлой неделе в правительстве угощали тортами, но премьер-министр Юри Ратас отказался от своей порции, потому что начинает худеть, пишет Kroonika.
На прошлой неделе в правительстве угощали тортами, но премьер-министр Юри Ратас отказался от своей порции, потому что начинает худеть, пишет Kroonika.
В конце вчерашнего выпуска “Акутальной камеры” был показан кадр с пресс-конференции правительства, на котором премьер-министр Ратас сказал, что ему нельзя есть торт, поскольку в недавней статье на портале Kroonika его упомянули в ряду политиков с избыточным весом (речь идет об ЭТОЙ СТАТЬЕ).
“Не знаю, есть ли здесь представители Ekspress Meedia, но Kroonika написала, что Юри Ратас - толстый. Я патаюсь начать над этим работать, так что даже благодарен данной публикации. В статье привели нескольких политиков с избыточным весом, в том числе упомянули и меня”, — сказал Ратас.
“Некоторые близкие спросили, как я себя чувствую. Я ответил: не беспокойтесь об этом, я справлюсь. Но я брошу вызов Kroonike. Через несколько месяцев посмотрим что будет”, — пообещал премьер.
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