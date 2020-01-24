Репинский рассказал свою правду: Сирет Котка изменяла ему с бывшим

"Мы с Екатериной всегда воздерживались от комментариев на тему нашей личной жизни. К сожалению, до общественности со стороны Сирет Котка была донесена ложная информация, которая крайне неприятна как нам, так и нашим близким.

Начну с того, почему мы с Сирет Котка разошлись. Это действительно было моим решением. Причиной стали незаконченные отношения Сирет Котка с бывшим мужчиной. Ко мне попали факты, на основании которых она была вынуждена признаться в том, что её, длившиеся почти 10 лет отношения продолжались на тот момент, когда мы были вместе. Мне было очень больно, и я понял, что не вижу больше Сирет Котка в качестве своей жены. На тот момент я был старейшиной, и мы решили остаться профессиональными и не объявлять о своём решении сразу, а в марте развестись.

Я не остался один, в какой-то момент мы с Екатериной поняли, что любим друг друга. У Екатерины двое детей, высшее образование, она активна и деятельна, как в политике, так и в предпринимательстве, несколько лет она была директором компании Redmond Eesti OÜ. Между нами возникло настоящее чувство, начиная с мая мы начали жить вместе. Дети Кати мне очень близки, иногда у нас ночует мой старший сын, Иван.