RusDelfi на Eesti Laul. Стефан рассказал, как любимая девушка помогла ему победить болезнь

Стефан поблагодарил всех тех, кто переживал за его здоровье. По словам певца, у него болело горло и был насморк, он переживал, что не справится и не сможет выступать в полную силу, однако опасения оказались напрасными, чай с мёдом, лимоном и имбирём быстро поставил Стефана на ноги. Чай готовила любимая девушка. И Стефану пришлось извиниться перед своими многочисленными поклонницами за то, что у него теперь есть "silmarõõm".

Редактор "Бублика" Алина Захарова всячески отговаривала Стефана от этого признания, ведь за него теперь не будет голосовать женская часть аудитории. Но музыкант был непреклонен.

Полностью интервью - в нашем видео.

Начало трансляции первого полуфинала Eesti Laul с комментарием на русском языке 13 февраля в 19:30 на ETV+. Второй полуфинал состоится 15 февраля. Финал пройдет 29 февраля на сцене Saku Suurhall. Победитель конкурса отправится на "Евровидение".