13.02.2020, 20:28
RusDelfi на Eesti Laul. Таллиннка Инга сделала пару приседаний и вышла на сцену
Певица Инга окончила академию имени Георга Отса, выступила в полуфинале Eesti Laul и дала интервью "Бублику" (правда, еще до своего выступления).
Певица Инга окончила академию имени Георга Отса, выступила в полуфинале Eesti Laul и дала интервью "Бублику" (правда, еще до своего выступления).
- Я наслаждаюсь тем, что вообще могу быть на этой сцене, - признается одна из участниц первого полуфинала Eesti Laul Инга.
Также она рассказала о своей подготовке к непосредственному выходу на сцену: нужно сделать пару приседаний, а потом уже выходить.
Кстати, на портале RusDelfi проходит голосование за лучшую песню первого полуфинала Eesti Laul. Присоединяйтесь.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Убийство беременной в Новосибирске: что стало известно
Mobile World Congress 2020 официально отменен