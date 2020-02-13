13.02.2020, 20:28

RusDelfi на Eesti Laul. Таллиннка Инга сделала пару приседаний и вышла на сцену


Алина Захарова
EST

Певица Инга окончила академию имени Георга Отса, выступила в полуфинале Eesti Laul и дала интервью "Бублику" (правда, еще до своего выступления).

- Я наслаждаюсь тем, что вообще могу быть на этой сцене, - признается одна из участниц первого полуфинала Eesti Laul Инга.

Также она рассказала о своей подготовке к непосредственному выходу на сцену: нужно сделать пару приседаний, а потом уже выходить.

Кстати, на портале RusDelfi проходит голосование за лучшую песню первого полуфинала Eesti Laul. Присоединяйтесь.

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