RusDelfi на Eesti Laul. Таллиннка Инга сделала пару приседаний и вышла на сцену

- Я наслаждаюсь тем, что вообще могу быть на этой сцене, - признается одна из участниц первого полуфинала Eesti Laul Инга.

Также она рассказала о своей подготовке к непосредственному выходу на сцену: нужно сделать пару приседаний, а потом уже выходить.

Кстати, на портале RusDelfi проходит голосование за лучшую песню первого полуфинала Eesti Laul. Присоединяйтесь.